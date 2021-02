TUI-Aktie: Historisches am Donnerstag!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Woche verlief bislang bestens für TUI an der Börse. Vor dem Wochenende noch mit lediglich 4,12 Euro gehandelt, übersprangen die Papiere des Touristik-Konzerns am Mittwoch erstmals wieder die Marke von 5 Euro. Am Donnerstagvormittag erreichte die TUI gar Historisches: Kurzzeitig war die Aktie 5,48 Euro wert, so hoch standen die Papiere zuletzt vor genau einem Jahr. Doch dann verließ die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



