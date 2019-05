TUI Aktie: Hip und frisch – Meilenstein erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Das alte klassische Reisebüro ist ein Auslaufmodell: 2014 hatte der Touristikriese TUI für sämtliche deutsche Filialen ein Rebranding angekündigt, um vor allem das junge Publikum besser anzusprechen. In jenen sogenannten TUI Stores will der Konzern etwa mit multimedialen Angeboten und modernem Design eine Wohlfühlatmosphäre für die Kunden schaffen. Das zeitgemäße PoS-Konzept erinnert dabei eher an Flagships-Stores bekannter Modemarken oder an Lifestyle-Restaurants ...



