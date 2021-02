TUI-Aktie: Den Himmel im Visier?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Bei der Betrachtung der Chart wird der Knick sofort ersichtlich. Seit vergangenem Freitag scheint die TUI Aktie beflügelt zu sein. Fast 15% legte sie in gerade einmal drei Handelstagen zu. So viel war in letzter Zeit für den angeschlagenen Reiseanbieter höchst ungewöhnlich geworden. Umso überraschter und erfreuter dürften dafür jetzt die Investoren sein, die nach den langen Durststrecken der letzten Monate ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung