TUI Aktie: Hier zündet man jetzt die Wachstums-Rakete!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI stärkt Hotel-Segment – mit etlichen Neueröffnungen: Wie der Touristikkonzern am Montag bekannt gab, werde man bereits in den kommenden Wochen mindestens 20 Hotels der hauseigenen Marken in insgesamt elf Ländern in Asien, Afrika und Europa neu eröffnen.

„Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten in Urlaubsländern sind die großen Wachstumsfelder für TUI“, konstatierte demnach TUI-Vorstandsmitglied Sebastian Ebel, zuständig für das Geschäft mit Kreuzfahrten und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung