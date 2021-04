TUI-Aktie: Hat der Markt recht?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Pandemie neigt sich ihrem Ende entgegen. So zumindest die Annahme der Anleger. Reise- und Verkehrsaktien konnten so in den vergangenen Wochen deutlich zugewinnen. Doch ist die TUI-Aktie tatsächlich ein lohnendes langfristiges Investment? Charttechnisch zumindest scheint noch Hoffnung gegeben zu sein. Immerhin präsentiert sich der Kurs der TUI-Aktie seit Ende Oktober 2020 mit ansteigenden Hoch- und Tiefpunkten. Ein Anzeichen für eine klare