TUI-Aktie: Harte Sanktionen zeigen auch hier Wirkung!

Die Lage bleibt dramatisch: Die Kurse russischer Aktien sind angesichts des Ukraine-Kriegs massiv eingebrochen. An der Börse in Moskau ist der Handel seit Tagen unterbrochen. Doch auch deutsche Aktien mit russischem Bezug werden in Mitleidenschaft gezogen.

TUI-Aktie: Der Grund für die Talfahrt

Die TUI-Aktie ist in den letzten Tagen um über 14 Prozent eingebrochen. Der Grund: Der größte Einzelaktionär des Touristikriesen ist russischer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



