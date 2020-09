TUI-Aktie: Hart aber fair?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Reiseveranstalter TUI tut derzeit alles, um die Geschäfte nach den horrenden Folgen der Corona-Pandemie wieder irgendwie ans Laufen zu bekommen. In Sachen Kreuzfahrten wurden dazu zunächst sogenannte „Blaue Reisen“ eingeführt, bei denen es keinen Landgang gab. Letzterer wurde kürzlich vorsichtig wieder in die Reisen integriert, allerdings unter sehr strengen Auflagen. Es war wohl abzusehen, dass sich längst nicht jeder an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung