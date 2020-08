TUI Aktie: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Was für ein Hammer, der für die Aktie von TUI nun anfiel. Die Aktie konnte am Montag zum Auftakt der neuen Woche einen der größten Tagesgewinne überhaupt einstreichen. Mehr als 8,4 % Gewinn zeigen, dass hier etwas im Busche ist. Auf der anderen Seite wird das Unternehmen am 13. August seine Zahlen vorlegen. Irren die Käufer, die jetzt zugeschlagen haben? Kommt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



