TUI Aktie: Gut vorbereitet!

Es war ein Start wie gemalt für TUI an der Börse am Freitag: Nach zögerlichem Beginn strebte die Aktie des Touristikkonzerns in den ersten beiden Handelsstunden immer weiter nach oben. Bei 3,22 Euro – ein Plus von rund sechs Prozent zum Vortagesschluss – wurde die TUI-Aktie zwischenzeitlich gehandelt. Die Anleger wittern offenbar wieder Morgenluft beim durch die Coronakrise schwer angeschlagenen Konzern. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



