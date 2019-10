TUI Aktie: Große Chancen?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Fluggesellschaft Thomas Cook hat Insolvenz angemeldet. Zunächst waren noch Verhandlungen mit Fosun geführt worden, diese führten am Ende aber zu keinem Ergebnis. Damit hat TUI einen wichtigen Konkurrenten weniger am Markt und könnte diese Situation gewinnbringend nutzen. Bei der AirBerlin Pleite profitierte am Ende vor allem die Deutsche Lufthansa vom Aus des Konkurrenten.

Werden nun die Preise für Reisen teurer?

