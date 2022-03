TUI-Aktie: Großaktionär geht auf Distanz!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Am vergangenen Montagabend hat die EU russische Oligarchen auf eine Sanktionsliste gesetzt. Der TUI-Großinvestor Mordaschow distanziert sich nun vom russischen Staatschef. Ebenso kritisiert Alexej Mordaschow den Krieg in der Ukraine. Was in der Ukraine derzeit passiert, sei eine Tragödie, so Mordaschow. Es sei katastrophal, dass Ukrainer und Russen sterben, Menschen leiden und die Wirtschaft zusammenbricht. Ferner hofft der Großinvestor, dass schnellstmöglich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



