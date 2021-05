TUI-Aktie: Gleich doppelt erfolgreich!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nach einigen schwächeren Tagen in der vergangenen Woche, klettert die Aktie der TUI am Dienstag weiter vorsichtig nach oben. Am Vormittag im Xetra-Handel verbesserten sich die Papiere des Reisekonzerns um immerhin ein gutes Prozent auf bis zu 4,95 Euro. Von ihrem jüngsten Tiefststand bei 4,61 Euro vom vergangenen Donnerstag hat sich die TUI-Aktie somit schon wieder um sieben Prozent abgesetzt. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!