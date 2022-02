TUI-Aktie: Ganz schön optimistisch!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie steigt und steigt. Seit dem letztjährigen Jahrestief im November ist die Aktie des weltgrößten Reiseveranstalters um über 50 Prozent gestiegen. Wieso steckt plötzlich so viel Optimismus in der TUI-Aktie?

Viele Gründe für Optimismus

Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Corona-Pandemie verliert an Schwung und in vielen Ländern kehrt in den kommenden Tagen und Wochen wieder weitgehende Normalität ein. Für TUI ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung