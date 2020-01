TUI Aktie: Für die kommenden Jahre ändert TUI die Dividendenpolitik

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI zeigte in einem für die Touristik-Branche schwierigen Jahr Stärke und hat 2019 mit einem operativen Ergebnis (EBITA) von 893 Mio € erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund des Flugverbots der 737 MAX lag das EBITA wie erwartet um 25,6% unter dem Vorjahreswert. Das Kerngeschäft Urlaubserlebnisse mit Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten in den Destinationen entwickelte sich erneut stark und macht heute 74% am Ergebnis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



