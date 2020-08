TUI Aktie: Es wird immer schlimmer!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Kaum eine Branche ist durch die Corona-Pandemie derart stark eingebrochen wie der Tourismus. In vielen Ländern brachen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 90 Prozent ein. Diese Entwicklung geht am Reiseveranstalter TUI nicht spurlos vorbei. Ausbleibende Buchungen und Stornierungen belasten die Geschäfte enorm. Es scheint nicht so, als würde sich an der misslichen Lage allzu bald etwas ändern. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



