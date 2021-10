TUI-Aktie: Es war nicht zu vermeiden!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Reiseveranstalter TUI kündigte heute das an, womit viele im Vorfeld bereits rechneten. Um die eigenen Finanzen wieder etwas auf Vordermann zu bringen, steht bei dem Konzern die nächste Kapitalerhöhung an. Mit der sollen an den Märkten rund 1,1 Milliarden Euro eingesammelt werden.

Aktionäre erhalten für je 21 bestehende Aktien ein Bezugsrecht über zehn neue Papiere. Die entsprechende Verwässerung des Kurses fällt



