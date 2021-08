TUI-Aktie: Es ist erstaunlich!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der wundersame Aufstieg von TUI an der Börse geht weiter: Die Aktie des Reisekonzerns startete am Mittwoch mit einem Plus von gut einem Prozent auf 3,82 Euro in den Xetra-Handel. Nach ihrem kleinen Durchhänger vor dem Wochenende, als die TUI-Aktie auf 3,53 Euro zurückgefallen war, beträgt das Kursplus seitdem bereits wieder mehr als acht Prozent. Den Papieren ist damit zudem Erstaunliches ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



