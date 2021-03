TUI-Aktie: Es geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Im Zuge von Öffnungsdebatten und fortschreitenden Impfkampagnen hat die TUI-Aktie ein ordentliches Momentum erreicht, welches den Anlegern in der vergangenen Woche Kursgewinne von mehr als 20 Prozent bescherte. Zu Beginn der neuen Woche macht das Papier genau dort weiter, wo es aufgehört hat.

Am Montag startete die TUI-Aktie erneut mit großen Zugewinnen in den Handel und verbesserte sich in den frühen Morgenstunden



