TUI-Aktie: Es geht doch!

Die TUI-Aktie konnte auch am Dienstag ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. In dieser Woche kletterte der Kurs bereits um starke 11 % nach oben. Zwischenzeitig sah es gar so aus, als könnte die Aktie das Hoch vom Jahresanfang übertreffen.

Doch wie bereits Ende Januar verlor die Aktie im Bereich 4,80 EUR an Dynamik. Nichtsdestotrotz läuft es seit Ende Oktober 2020 wieder sehr gut für



