TUI-Aktie: Es fehlt etwas sehr wichtiges!

Die Europäer und US-Bürger reisen wieder. So können rund 40 Prozent aller Hotels in Mallorca wieder öffnen – erste Kreuzfahrer stechen in See. TUI trennt sich zudem planmäßig von einem größeren Hotelkontingent und kann somit Kapital frei setzen. Die Corona-Pandemie scheint beherrschbar zu werden.

Selbst eine neue vierte Welle des Corona-Virus dürfte laut Experten kaum noch die Ausmaße einnehmen wie Ende 2020 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung