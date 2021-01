TUI Aktie: Es blieb wohl keine Wahl!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI erlebt aktuell eine turbulente Zeit. Das ist auch am aktuellen Kurs der Aktie des Touristik-Konzerns abzulesen. Im Zickzack-Kurs schiebt sie sich aber immerhin tendenziell wieder nach oben. Nach einem Plus von rund 1,5 Prozent notierte die TUI-Aktie am Donnerstagnachmittag wieder bei 5,54 Euro – und damit sechs Prozent höher als am letzten Handelstag 2020, als nur 5,22 Euro auf dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



