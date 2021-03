TUI-Aktie: Erholung dank Impfpass und Schnelltest?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Gelingt der TUI eine Hauptsaison unter normalen Vorzeichen? Mit massenhaften Schnelltests und einem digitalen Impfausweis könnte der Tourismus wieder in die Gänge kommen. Zu den Aktien, die in Anbetracht dieser Aussichten am Montag deutlich zulegten, zählte auch das Papier der TUI. Der Blick auf die Liquiditätsreserven ist derweil weiter düster.

Die Ankündigungen wirken

Ein sicheres und verantwortungsvolles Reisen wird in Europa 2021 möglich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung