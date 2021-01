TUI Aktie: Ein Erfolg in der Krise!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nach einer recht bescheidenen Woche für TUI gab es am Donnerstag plötzlich zwei Lichtblicke: Dies betraf zum einen den Aktienkurs. Tagelang konnte sich die TUI-Aktie von ihrem Einbruch in der vorigen Woche nicht erholen, im Gegenteil. Doch bei einem Kurs von 3,72 Euro fand die Aktie am Donnerstagmorgen plötzlich ihren Boden – und verbesserte sich in der Folge deutlich. Zum Xetra-Handelsschluss ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



