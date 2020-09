TUI-Aktie – Einfach schlimm! So geht das!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Erstens: Die Tui-Aktie ist seit Monaten in einer Abwärtsbewegung. Verkaufssignale gab es zuhauf! Kein Anleger sollte in dieser Aktie investiert sein! Denn wie immer regiert die altbekannte Börsenregel: Kaufe Gewinner, verkaufe Verlierer! Und als echten Verlierer präsentiert sich die Tui-Aktie! Zweitens: Unternehmen, die hoch verschuldet sind UND eine Kapitalerhöhung beabsichtigen UND das Geschäftsvolumen verkleinern, sind in der Regel auf Jahre hinaus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung