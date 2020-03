TUI Aktie: Eine mutige Ansage!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Dass die Tourismusbranche ganz besonders unter der Corona-Pandemie leidet, ist unbestritten. So musste etwa Branchenführer TUI am Donnerstag verkünden, dass das weltweite Reiseprogramm bis einschließlich 23. April pausiere. Am Freitag wurde diese Frist aufgrund der aktuellen Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gar bis Ende April verlängert. Darüber hinaus hat der Konzern am Donnerstag für das nächste halbe Jahr Kurzarbeit angemeldet. Der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung