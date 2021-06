TUI-Aktie: Dunkle Wolken ziehen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie hat keinen guten Börsenmonat Juni hinter sich. Die Aktie fiel in den letzten vier Handelswochen von ca. 5,0 Euro auf 4,3 Euro – ein Verlust von knapp 15 Prozent. Zwar liegt die TUI-Aktie damit auf Jahressicht immer noch deutlich im Plus, doch die Vorzeichen sind momentan alles andere als gut. In mehreren Anläufen konnte der Touristikkonzern nicht sein Jahreshoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



