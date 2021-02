TUI-Aktie: Droht nun die Pleite?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Touristikkonzern TUI kommt in diesen Tagen nicht aus den Schlagzeilen. Nachdem zuletzt neue Finanzmittel für Hoffnung bei Verantwortlichen und Anlegern gesorgt hatten, wachsen nun die Zweifel an der Zukunft. Der hohe Cashverbrauch bei einer rapide sinkenden Liquidität treibt beiden Seiten Sorgenfalten auf die Stirn. Die TUI Aktie zeigte sich am Freitag von dieser Entwicklung weitgehend unbeeindruckt.

Das Polster schrumpft weiter

