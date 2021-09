TUI-Aktie: Das Drama nimmt kein Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie des Reiseveranstalters TUI befindet sich seit Anfang Juni in einem Abwärtstrend, in dem tiefere Tiefs auf tiefere Hochs folgen. Das letzte lokale Hoch datiert vom 29. Juli und liegt bei 4,181 Euro. Derzeit bildet sich ein weiteres lokales Tief aus, nachdem der Kurs in der vergangenen Woche unter das bisherige Verlaufstief von 3,506 Euro gefallen ist. Dabei wurde auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



