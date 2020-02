TUI Aktie: Diese Unterstützung muss halten!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie setzte in den ersten vier Wochen des neuen Börsenjahres ihren Ende November gestarteten Abwärtstrend fort. Der Kurs ermäßigte sich bis zum 3. Februar im Tief auf 9,12 Euro und stieg danach wieder dynamisch an. Auch die 50-Tagelinie konnte in der vergangenen Woche erfolgreich überwunden werden.

Mit einer großen Aufwärtskerze wurde der EMA50 am Dienstag überwunden und der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung