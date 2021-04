TUI-Aktie: Diese Rallye war erst der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI Aktie scheint den Corona-Crash mittlerweile überwunden zu haben. So konnte der Kurs in den vergangenen sechs Monaten um 121,5 % zulegen. Auch heute startete die TUI Aktie erfolgreich in den Handel. Seit der Börsenöffnung heute Morgen konnte das Wertpapier um starke 4,4 % zulegen. Die Hintergründe zum Optimismus der Anleger und was für Hürden TUI noch im Weg stehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



