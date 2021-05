TUI-Aktie: Diese Hürden müssen jetzt überwunden werden!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie konnte am 25. Februar in der Spitze bis auf 5,47 Euro vordringen und bildete hier ihr 2021er Jahreshoch aus. Anschließend fiel der Kurs wieder zurück und die Korrektur führte die Notierungen auch unter den 50-Tagedurchschnitt zurück. Auf einem Tief bei 4,08 Euro konnte die Abwärtsbewegung am 23. März jedoch gestoppt werden.

Seitdem vollzieht die TUI-Aktie wieder eine Aufwärtsbewegung.



