TUI-Aktie: Damit ist jetzt Schluss!

Die Aktie von TUI zeigte sich lange Zeit resistent gegen zahlreiche negative Analysteneinschätzungen. Tapfer verteidigten die Papiere des Reisekonzerns seit Jahresbeginn fast durchgehend die 3-Euro-Marke. Damit ist es seit Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine vorbei. Nur kurz kehrte die Aktie am Freitag nochmal zurück bis auf 3,07 Euro. Am Montag fiel die TUI-Aktie im Xetra-Handel auf nur noch 2,89 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



