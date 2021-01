TUI Aktie: Da müssen wir jetzt durch!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Was tun? Die Verunsicherung bei TUI und Co dürfte derzeit groß sein. Es herrsche das Prinzip Hoffnung schrieb unlängst das Portal „finanztreff.de“. Denn etwas anderes bleibt der Reisebranche und damit den Aktionären wohl auch kaum übrig. Der Kursverlauf der TUI-Aktie zeige dementsprechende Ausschläge. So konnte man den Sinkflug der TUI-Aktie gerade noch stoppen. Die Reisebranche setze nun auf die Zeit nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung