TUI Aktie: Das Comeback des Jahres?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI könnte zu einem „Comeback“ des Jahres ansetzen, meinen einige Analysten. Die Prognose ist zunächst gewagt. Denn die Kursverlust in den vergangenen Tagen sind bereits wieder enorm. Die Hoffnung gründet einfach darauf, dass der Konzern im Sommer eventuell durch die inzwischen sichtbaren Lockerungen in der Corona-Krise in den kommenden Wochen vielleicht wieder Reisebuchungen annehmen kann. Die Spekulation ist ausgesprochen brüchig. Aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung