TUI Aktie: Charttechnischer Blick auf das Geschehen!

Die TUI Aktie befindet sich auch im Jahr 2019 in einer Abwärtsbewegung. Die Aktie befindet sich trendtechnisch bis heute immer noch im Abwärtstrend. Von 2018 bis heute haben sich nur zwei Verkaufssignale und kein einziges Kaufsignal gebildet. Außerdem fallen alle SMA-Linien sehr stark nach unten. All diese Aspekte könnten darauf hindeuten, dass der Kurs immer mehr an Wert verliert. Auch heute ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.