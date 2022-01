TUI-Aktie: Die Bullen drohen zu scheitern

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Im Anschluss an das Tief vom 26. November bei 2,24 Euro ging die TUI-Aktie in eine neue Aufwärtsbewegung über. Es gelang den Bullen zwar, den 50-Tagedurchschnitt zu überwinden und bis an die 50-Wochenlinie vorzudringen, doch an dieser droht die Aktie, nun zu scheitern. Heute misslingt bereits der zweite Angriff, den die Bullen in dieser Woche auf den Widerstand gestartet haben.

