TUI-Aktie – Bald wieder abwärts? Nur ein Strohfeuer!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

In der TUI-Aktie ein Crash! Der Wert ging fast beispiellos in den Sturzflug über. Von Mitte Februar bis Mitte März kräftigste Verluste. Mit der Hoffnung auf Staatshilfen konnte sich der Wert in den vergangenen Tagen wieder stabilisieren. Doch die Erholung findet im Bereich der 4 Euro-Marke Widerstand. Hier scheinen die Bullen zu kapitulieren – und die Bären die Erholung zu verkaufen.

Analysten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung