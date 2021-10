TUI-Aktie: Die Bären durchbrechen die nächste Unterstützung

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Anfang Oktober konnten sich die Bullen bei der TUI-Aktie noch in einer vorteilhaften Position wähnen. Der 50-Tagedurchschnitt war überwunden worden und am 8. Oktober konnte die Aktie bis auf 4,17 Euro vorzustoßen und hier ein neues Dreimonatshoch ausbilden. Es wurde allerdings umgehend zu Gewinnmitnahmen genutzt. Der Kurs ging in eine steile Abwärtsbewegung über, durchbrach den 50-Tagedurchschnitt und fällt im heutigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung