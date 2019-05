TUI Aktie: Der Ausbruch aus dem Seitwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Zu Beginn des Jahres ist die TUI Aktie in einem Seitwärtstrend verlaufen, dann ist sie um 5 € gefallen und befindet sich nun wieder in einem stabilen Seitwärtstrend mit einer Aufwärtsbewegung. Die SMAs befinden sich teilweise über dem Kurs, nur die 38-Tagelinie bewegt sich unter diesem. Der MACD zeigte ein Kaufsignal an, welches die derzeitige Aufwärtsbewegung zu einem Trend werden lassen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



