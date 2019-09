TUI-Aktie: Aus der Reihe getanzt!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Was für eine Woche für TUI. Nach der Pleite des größten Konkurrenten Thomas Cook, die am Montag bekannt wurde, hat sich der Wert um fast zwölf Prozent nach vorne gearbeitet. Von einem Schlusskurs von noch 9,52 Euro am vorvergangenen Freitag ging es hinauf auf bis zu 10,71 Euro vor diesem Wochenende. Anleger sehen bei TUI offenbar eher die Chancen, die durch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



