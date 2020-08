TUI Aktie: Alte Aufgabe für die neue Woche

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Vor dem Wochenende gelang es den Bullen, die TUI-Aktie erneut an ihren 50-Tagedurchschnitt heranzuführen. Er verläuft derzeit bei 3,87 Euro und wurde in der vergangenen Woche am Donnerstag und Freitag durch die Hochs bei 3,75 Euro fast erreicht. Damit stehen die Bullen in der neuen Woche wieder vor einer altbekannten Aufgabe.

Es gilt wieder einmal, den 50-Tagedurchschnitt signifikant und nachhaltig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung