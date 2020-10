TUI-Aktie: Als wäre nichts gewesen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Als die Bundesregierung am Mittwoch neuerliche Beschränkungen für das alltägliche Leben aussprach, machte sich an der Börse regelrecht Panik breit. In den Medien ist auch von einem „Lockdown Light" die Rede, welcher zahlreiche Branchen in enorme Bedrängnis bringt. Nicht unbedingt profitieren dürfte etwa die Reisebranche. Für die TUI-Aktie ging es folglich tief in Richtung Kurskeller. Bereits am Donnerstag zeigen die Anleger ...



