TUI Aktie: Alle hinter sich gelassen!

Die Aktie von TUI hat den wohl besten Wochenstart in ihrer Börsengeschichte hingelegt. Nachdem die Papiere des Touristikkonzerns sich in der vergangenen Woche bereits von 4,34 Euro auf 4,90 Euro verbessert hatten, geht es in dieser Woche richtig ab. Am Montag sprang die TUI-Aktie auf 5,32 Euro, am Dienstag brachen dann alle Dämme: 6,14 Euro standen zum Xetra-Handelsschluss bei TUI auf ...



