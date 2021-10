TUI-Aktie: Aktionäre müssen sich warm anziehen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie des Reiseveranstalters TUI krachte in der vergangenen Woche auf ein neues 2021er-Tief bei 2,492 Euro. Das war der negative Höhepunkt einer tagelangen Verkaufsphase, die nach Bekanntwerden einer Kapitalerhöhung ihren Anfang nahm. In der Folge brach der Kurs in der Spitze um fast 30 Prozent ein.

Die Käufer zeigen eine Reaktion

Den Käufern muss man aber zugutehalten, dass sie am Donnerstag trotz



