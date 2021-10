TUI-Aktie: Der Abverkauf wird zunächst gestoppt

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Versuch der Bullen, den 50-Tagedurchschnitt Ende September zu überwinden, ging gründlich daneben. Zwar gelang es der TUI-Aktie bis zum 27. September, auf ein Hoch bei 4,05 Euro vorzudringen und am 7. Oktober sogar bis auf 4,17 Euro vorzustoßen, doch in beiden Fällen übernahmen die Bären umgehend das Ruder und prügelten den Wert wieder in den Keller zurück. Nach dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



