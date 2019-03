TUI Aktie: Absturzflieger fliegen erst einmal nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

In Deutschland sind bisher keine Engpässe zu spüren, doch der Reiseveranstalter will auf den Ausfall seiner Boeing 737 Max 8 Flotte reagieren. Er wird Fremdflugzeuge von anderen chartern, um im Oster-Reiseverkehr nicht an seine Grenzen zu stoßen. Für Deutschland besteht kein Druck, hier gibt es vom oben genannten Flugzeugtyp noch keine Maschine, aber in anderen Ländern gibt es nun Handlungsbedarf.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.