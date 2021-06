TUI-Aktie: 2 positive News

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Bei der TUI-Aktie (WKN: TUAG00) läuft es operativ inzwischen deutlich besser. Mit dem Sommer kam der Turnaround, das Reisen ist in viele Regionen wieder möglich. Eine solide Perspektive, die jedoch bitter nötig gewesen ist. In den vorherigen Quartalen ist der Cashburn schließlich teilweise sehr stark gewesen.

Auch jetzt in der neuen Woche scheint es zwei positive News rund um die TUI-Aktie zu geben, nachdem am Wochenende bereits bekannt geworden ist, dass weitere Zielorte ihre Pforten öffnen. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren wissen sollten.

TUI-Aktie: Positive News!

Wie wir mit Blick auf die momentane Nachrichtenlage erkennen können, läuft es augenscheinlich. Der ganze Tourismus-Sektor erstrahlt in einem neuen Licht, die Fallzahlen hierzulande sinken im Moment rapide. Eine ebenfalls wichtige Randnotiz, wohlgemerkt. Schließlich zeigt sich hier, dass das Reisen offenbar kein größeres Risiko bei COVID-19 und der Ausbreitung darstellt.

Aber bleiben wir bei der TUI-Aktie und dem Unternehmen selbst. Wie jetzt unter anderem das Nachrichtenportal Schiffe und Kreuzfahrten berichtet, scheint bei dem Reisekonzern ein weiteres Schiff zu starten. Die Mein Schiff 6 nahm demnach bereits am 11.06. ihren Betrieb auf und bietet Reisen bis oder auch ab Kiel an. Dabei scheint das Kreuzfahrtschiff primär auf Ziele in Richtung Schweden zu setzen, die im Juni im Fokus zu sein scheinen. Auch das ist insgesamt ein Schritt in Richtung Turnaround.

Zudem hat sich der Chief Financial Officer hinter der TUI-Aktie im Rahmen eines Interviews mit der Bild-Zeitung zu Wort gemeldet. Seiner Einschätzung nach sei es beeindruckend, wie schnell das Geschäft im Moment wieder anlaufe. Das habe etwas von einem Ketchup-Effekt. Zunächst habe es gar nichts gegeben, mit einem Schlagen auf die Flasche (vermutlich den Öffnungsschritten) kam jedoch sehr viel auf einmal. Reisewillige buchen außerdem eher hochwertig und länger als normal. Mit steigenden durchschnittlichen Umsätzen je Reise könnte der Turnaround der TUI-Aktie ebenfalls weitergehen.

Ein spannender Zeitraum!

Insgesamt zeigt sich damit immer mehr, dass der TUI-Aktie jetzt ein spannender Zeitraum bevorsteht. Aber ein positiv spannender nach insgesamt eher durchwachsenen Quartalen. Besonders interessant dürfte dabei sein, wie sich die Äußerungen des Chief Financial Officer im Zahlenwerk niederschlagen. Operativ gibt es ebenfalls wichtige Öffnungsschritte in eine richtige Richtung.

Ob die TUI-Aktie eine Turnaround-Investition wert ist, das bleibt nach wie vor eine andere Frage. Foolishe Investoren erkennen jedoch, dass hier zumindest ein operativer Turnaround im Gange sein dürfte. Mit dem Sommer, sinkenden Fallzahlen und mehreren Öffnungsschritten kommt jetzt augenscheinlich wirklich eine bessere Marktphase.

Der Artikel TUI-Aktie: 2 positive News ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021