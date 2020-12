TUI-Aktie: 2 Entscheidungen, die Investoren jetzt treffen müssen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Es bleibt weiterhin heikel im Kontext der TUI-Aktie (WKN: TUAG00). Auch jetzt in Zeiten des Lockdowns ist der operative Alltag und die Normalität natürlich in weiter Ferne. Das, was bleibt, ist die Hoffnung auf Fortschritte im Kontext der Impfstoffe. Erst durch Herdenimmunität wird das Reisen in die Ferne vermutlich wieder möglich. Und dadurch möglicherweise auch eine deutliche operative Besserung.

In der Zwischenzeit hält das Management TUI mit Liquiditätskrediten und anderen Hilfen über Wasser. Jedenfalls müssen Investoren bald zwei Entscheidungen fällen. Wobei du eine davon auch heute schon treffen könntest. Lass uns einmal schauen, welche das vom Grundsatz her sind.

TUI-Aktie: Weitere, virtuelle Versammlung

Wie wir mit Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage feststellen können, gibt es einen wichtigen Termin. Für den 5. Januar dieses Jahres ist eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen worden. In Anbetracht der aktuellen Ausgangslage vermutlich alles andere als verkehrt.

Inhaltlich sollen die Investoren über die Kapitalerhöhung und die Liquiditätshilfen des Staates entscheiden. Dabei wird es auch um die grundsätzliche Frage der Verwässerung der ausstehenden Aktien um rund 544 Mio. Euro gehen beziehungsweise die anvisierte Staatsbeteiligung. Das berichten unter anderem Nachrichtenagenturen wie Reuters.

Ein wichtiges Event, zweifelsohne. Insgesamt wird TUI weitere 1,8 Mrd. Euro erhalten, die die Kassen des Reiseunternehmens aufbessern sollen. Das ist zwar ein Schritt in eine kurzfristig besser gestellte Zukunft und entsprechend wahrscheinlich erscheint es, dass dieser Punkt angenommen wird. Allerdings bleibt eine Frage, ob Foolishe Investoren sich auf diesen Gesamtmix einlassen wollen.

Ist das noch etwas für dich …?

Halten wir es also noch einmal fest: Die erste Entscheidung, die Investoren treffen müssen, ist, ob die angekündigte Kapitalerhöhung angenommen wird. Zweifelsohne faktisch keine Entscheidung, für die es mehr als eine Alternative gibt. Das Überleben und das Aufbessern der Liquidität ist schließlich essenziell.

Allerdings kannst du für dich überlegen, ob du in diesen Gesamtmix weiter investieren möchtest. Das Management von TUI hat in diesem Jahr bereits 4,8 Mrd. Euro aufgenommen, das Reiseunternehmen gilt als hochverschuldet. Mit der Ergebnisverwässerung durch die weitere Kapitalerhöhung wird der Gesamtmix nicht unbedingt attraktiver.

In einem normaleren Alltag und sobald das Reisen wieder unbeschwerter möglich wird, dürfte das Rückzahlen der Schulden zunächst Priorität besitzen. Für Gewinnrenditen für Investoren könnte wenig Raum vorhanden sein. Selbst wenn, dann ist das Renditepotenzial durch den Einstieg des Staates um ca. ein Viertel gemindert worden.

TUI-Aktie: Die 2 Entscheidungen

Bei der TUI-Aktie könnten daher zwei wichtige Entscheidungen anstehen. Die eine betrifft, wie gesagt, die Rettung des Unternehmens. Faktisch haben Investoren, die auf die Aktie setzen, eigentlich kaum eine Wahl. Das Überleben besitzt höchste Priorität.

Die zweite Entscheidung ist jedoch, ob die TUI-Aktie unter diesen Prämissen attraktiv für dich ist. Wer auf die Anteilsscheine des Reiseunternehmens setzt, der sollte sich jedenfalls im Klaren darüber sein, dass die aktuelle Ausgangslage weiterhin heikel ist. Sowie, dass sich die Situation für Investoren in dieser schwierigen Zeit nicht verbessert hat.

