TUI-Aktie – In 2021 geht es wieder los!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Ob das wirklich hilft? Der Reise- und Touristikkonzern TUI meldet vielversprechende Zahlen für Kreuzfahrten in 2021. Die Buchungen begeistern zumindest das Management! So schreibt der TUI-Chef Fritz Joussen im einem internen Brief an die Mitarbeiter, dass „die Buchungseingänge für 2021 sind …. vielversprechend. Der Brief an die Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Einbindung der neuen Kreuzfahrttochter Hapag-Lloyd Cruises in ein Joint ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung