Hannover (ots) -TUI AG erhält Nachricht über Eigentümer ihres Aktionärs Unifirm: Marina Mordashova als kontrollierende Gesellschafterin der Ondero Limited benannt / Behörde leitet Prüfverfahren ein - Stimmrechte der Unifirm Limited gesperrtDie TUI ist im Rahmen einer aktualisierten regulatorischen Pflichtmitteilung über die Eigentumsverhältnisse bei Ondero Limited informiert worden. Ondero Limited ist mehrheitlicher Gesellschafter der Unfirm Limited, die 29,9 % der Aktien an der TUI AG hält. Entsprechend der aktuellen Mitteilung an TUI und an die BaFin ist Frau Marina Mordashova die kontrollierende Gesellschafterin der Ondero Limited.Bereits am 4. März 2022 hatte die TUI AG veröffentlicht, dass Herr Alexey Mordashov das Unternehmen über veränderte Eigentumsverhältnisse beim TUI-Aktionär Unifirm Limited informiert hat, was Auswirkungen auf die Aktionärsstruktur der TUI AG hat:- Er hatte mitgeteilt, dass die Unifirm 4,1 % ihrer Anteile an der TUI AG an die Severgroup übertragen hat. Die Severgroup wird von Herrn Alexey Mordashov kontrolliert. Daher werden ihm diese Anteile zugerechnet. Aufgrund der EU-Sanktionen hat Herr Mordashov keinen Zugriff auf diese Aktien sowie die Stimmrechte und kann keinen wirtschaftlichen Vorteil daraus ziehen.- Es wurde zudem mitgeteilt, dass seine Beteiligungen KN-Holding LLC und Rayglow Limited ihre an der Unifirm Limited gehaltenen Anteile am 28. Februar 2022 an Ondero Limited verkauft haben. Die Ondero Limited hält über die Unifirm Limited 29,9 % der Aktien an der TUI.Bei Veröffentlichung dieser Pflichtmitteilung wurden der TUI AG keine kontrollierenden Gesellschafter der Ondero Limited mitgeteilt. In der von Ondero korrigierten Mitteilung wird das Unternehmen informiert, dass Frau Marina Mordashova bereits zum Zeitpunkt der Übertragung der Aktien am 28. Februar 2022 die kontrollierende Gesellschafterin der Ondero Limited war.Über die TUI GroupDie TUI Group ist ein weltweit führender Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 250, einem Index der Londoner Wertpapierbörse, im regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse. Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand.Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen.Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat TUI zudem am Donnerstag informiert, dass es hinsichtlich der Wirksamkeit der gemeldeten Transaktion ein Prüfverfahren nach dem Außenwirtschaftsgesetz gegenüber der Ondero Limited eingeleitet hat. TUI wurde mitgeteilt, dass bis zum Abschluss dieses Verfahrens die Transaktion schwebend unwirksam ist und die Stimmrechte der Unifirm Limited nicht ausgeübt werden dürfen.Pressekontakt:TUI GroupGroup Corporate & External AffairsKuzey Alexander EsenerKonzernkommunikationTel. +49 (0) 511 566 6024kuzey.esener@tui.comOriginal-Content von: TUI AG, übermittelt durch news aktuell